Даса покинул Эстонию. Полиция больше не пыталась допросить капитана Израиля («Матч ТВ»)

Эли Даса покинул Эстонию вместе со сборной Израиля.

В пятницу сборная Израиля на выезде обыграла Эстонию со счетом 3:1 в матче квалификации к ЧМ‑2026.

Вчера появилась информация , что Даса, покинувший «Динамо», был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России. Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило , что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля, несмотря на намерение сделать это – представители сборной сказали Дасе не спускаться в вестибюль отеля после того, как туда прибыли полицейские.

По данным «Матч ТВ», полиция не пыталась повторно допросить футболиста. Сейчас Даса находится в Венгрии, где сборная Израиля 10 июня проведет товарищеский матч с командой Словакии.