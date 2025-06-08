Даса покинул Эстонию. Полиция больше не пыталась допросить капитана Израиля («Матч ТВ»)
Эли Даса покинул Эстонию вместе со сборной Израиля.
В пятницу сборная Израиля на выезде обыграла Эстонию со счетом 3:1 в матче квалификации к ЧМ‑2026.
Вчера появилась информация, что Даса, покинувший «Динамо», был допрошен эстонской полицией после положительных высказываний о России. Впоследствии израильское медиа Ynet сообщило, что полиция не допрашивала капитана сборной Израиля, несмотря на намерение сделать это – представители сборной сказали Дасе не спускаться в вестибюль отеля после того, как туда прибыли полицейские.
По данным «Матч ТВ», полиция не пыталась повторно допросить футболиста. Сейчас Даса находится в Венгрии, где сборная Израиля 10 июня проведет товарищеский матч с командой Словакии.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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