Валентин Пальцев рад победе «Краснодара» в Мир РПЛ из-за нелюбви к «Зениту».

В сезоне-2024/25 «Краснодар » впервые в истории стал чемпионом России, прервав 6-летнюю серию побед «Зенита».

– Ты болел в чемпионской гонке против «Зенита». Рад, что чемпион сменился?

– Да. Просто рад тому, что им стал «Краснодар».

– А почему для тебя это так важно?

– Не люблю «Зенит » просто, – сказал защитник «Динамо » Махачкала.

Интервью Пальцева – путь от матчей с любителями за 15 тысяч до сборной за пять лет