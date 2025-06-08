Пальцев об РПЛ: «Рад, что «Краснодар» стал чемпионом. Не люблю «Зенит» просто»
Валентин Пальцев рад победе «Краснодара» в Мир РПЛ из-за нелюбви к «Зениту».
В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, прервав 6-летнюю серию побед «Зенита».
– Ты болел в чемпионской гонке против «Зенита». Рад, что чемпион сменился?
– Да. Просто рад тому, что им стал «Краснодар».
– А почему для тебя это так важно?
– Не люблю «Зенит» просто, – сказал защитник «Динамо» Махачкала.
Интервью Пальцева – путь от матчей с любителями за 15 тысяч до сборной за пять лет
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14621 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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