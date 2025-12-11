Ачерби пропустит не меньше месяца из-за травмы двуглавой мышцы бедра. Защитник «Интера» не сыграет в Суперкубке Италии
Франческо Ачерби выбыл как минимум на месяц.
Защитник «Интера» Франческо Ачерби пропустит не меньше месяца из-за травмы.
37-летний футболист получил повреждение в первом тайме матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (0:1). Миланский клуб сообщил, что у Ачерби выявлена травма двуглавой мышцы бедра.
Франческо пропустит не меньше месяца, пишет Джанлука Ди Марцио. Таким образом, игрок не сможет принять участие в матчах Суперкубка Италии: 19 декабря «Интер» встретится с «Болоньей» в полуфинале. Финал состоится 22 декабря.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
