Ачерби пропустит не меньше месяца из-за травмы двуглавой мышцы бедра. Защитник «Интера» не сыграет в Суперкубке Италии

Защитник «Интера » Франческо Ачерби пропустит не меньше месяца из-за травмы.

37-летний футболист получил повреждение в первом тайме матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (0:1). Миланский клуб сообщил, что у Ачерби выявлена травма двуглавой мышцы бедра.

Франческо пропустит не меньше месяца, пишет Джанлука Ди Марцио. Таким образом, игрок не сможет принять участие в матчах Суперкубка Италии: 19 декабря «Интер» встретится с «Болоньей» в полуфинале. Финал состоится 22 декабря.