  • Холанд в шутку назвал Каррагера «безбашенным» на фоне слов о Салахе. Джейми пригласил Эрлинга в свой подкаст с Кином, форвард «Сити» ответил: «Надо взять с собой отца»
Холанд в шутку назвал Каррагера «безбашенным» на фоне слов о Салахе. Джейми пригласил Эрлинга в свой подкаст с Кином, форвард «Сити» ответил: «Надо взять с собой отца»

Эрлинг Холанд: я начинаю нервничать, когда Джейми Каррагер в студии.

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд пошутил о Джейме Каррагере на фоне высказываний экс-защитника «Ливерпуля» о Мохамеде Салахе.

Ранее вингер «красных» высказал критику в адрес «Ливерпуля» после того, как не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

Каррагер после этого заявил: «Я бы напомнил Салаху и его агенту, что до прихода в «Ливерпуль» он был известен как игрок, потерпевший неудачу в «Челси». Ты не был большой звездой до того, как перешел в «Ливерпуль». Ты ничего не выиграл с Египтом». Позднее бывший футболист, а ныне эксперт, извинился перед Салахом.

Холанд присоединился к ведущим Кейт Скотт, Тьерри Анри, Майке Ричардсу и Каррагеру в эфире CBS Sports Golazo после победного матча с «Реалом» (2:1) в Лиге чемпионов.

Ричардс начал разговор, спросив, как он себя чувствует, на что нападающий ответил: «Я начинаю нервничать, когда Джейми Каррагер в студии!»

После смеха за столом Каррагер успокоил его: «Не нужно нервничать, Эрлинг. Не нервничай».

Когда Холанда спросили о его предпочтениях между Каррагером и Антонио Рюдигером из «Реала» в роли защитников, он пошутил: «Я думаю, что я должен выбрать Рюдигера, потому что Каррагер сейчас немного безбашенный».

После короткого обмена репликами между Холандом и Ричардсом по поводу недавнего появления норвежца в подкасте «The Rest is Football», Каррагер пригласил Эрлинга в свое шоу «Stick To Football», в котором участвует Рой Кин, известный своим конфликтом с отцом Холанда, Альфом-Инге.

«С таким Джейми Каррагером как сейчас, да еще и с Роем Кином, думаю, мне нужно взять с собой своего отца», – ответил он.

Участники дискуссии засмеялись, после чего бывший защитник «Ливерпуля» подтвердил: «Договорились!»

Главный миф об отце Холанда: Рой Кин закончил его карьеру, влетев в колено. Это неправда, хотя многое сошлось

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Mirror
