Осинькин и возглавлявший АЕК Альмейда – основные кандидаты на пост тренера ЦСКА. С Личкой контактов не было («Чемпионат»)

Матиас Альмейда и Игорь Осинькин – основные кандидаты на пост тренера ЦСКА.

Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

Отмечается, что с окружением Марцела Лички (экс-«Динамо») контактов у ЦСКА не было. В ближайшие дни клуб объявит об уходе Марко Николича в АЕК .

Матиас Альмейда возглавлял АЕК с мая 2022 по май 2025 года. Игорь Осинькин был главным тренером «Крыльев Советов » с июля 2020 по май 2025 года.