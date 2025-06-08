Осинькин и возглавлявший АЕК Альмейда – основные кандидаты на пост тренера ЦСКА. С Личкой контактов не было («Чемпионат»)
Матиас Альмейда и Игорь Осинькин – основные кандидаты на пост тренера ЦСКА.
Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
Отмечается, что с окружением Марцела Лички (экс-«Динамо») контактов у ЦСКА не было. В ближайшие дни клуб объявит об уходе Марко Николича в АЕК.
Матиас Альмейда возглавлял АЕК с мая 2022 по май 2025 года. Игорь Осинькин был главным тренером «Крыльев Советов» с июля 2020 по май 2025 года.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14172 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости