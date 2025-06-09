Португалия два финала из трех выиграла с замененным Роналду – на Евро-2016 и в Лиге наций – 2025
Португалия выиграла два финала из трех с замененным Криштиану Роналду.
Португалия стала победителем Лиги наций 2025 года. В решающем матче турнира команда Роберто Мартинеса обыграла Испанию в серии пенальти (2:2, 5:3).
Криштиану Роналду покинул поле на 88-й минуте из-за повреждения.
Из трех победных для Португалии финалов это второй, в котором Роналду был заменен по ходу матча. В финале Евро-2016 против Франции (1:0) Роналду также не смог продолжить игру из-за травмы. Это случилось в первом тайме.
Финал Лиги наций сезона-2018/19 против Нидерландов (1:0) форвард отыграл без замен.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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