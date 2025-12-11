38-летний Варди признан лучшим игроком ноября в Серии А. Форвард «Кремонезе» опередил Меньяна, Лаутаро и Нереса

Джейми Варди признан лучшим игроком месяца в Серии А.

Нападающий «Кремонезе » Джейми Варди признан лучшим игроком ноября в Серии А.

38-летний футболист опередил Майка Меньяна («Милан »), Лаутаро Мартинеса («Интер »), Давида Нереса («Наполи»), Лео Эстигора («Дженоа») и Николо Дзаньоло («Удинезе»).

При составлении списка кандидатов учитывалась игра футболистов с 10-го по 13-й тур чемпионата Италии. На этом отрезке Варди забил 3 гола.

Подробную статистику англичанина можно найти здесь .