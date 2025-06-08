Экс-глава Федерации тяжелой атлетики России: «Глубокую ошибку совершают спортсмены, подписывая декларацию и выступая в нейтральном статусе»

Максим Агапитов против выступления россиян в нейтральном статусе.

«Каждый для себя решает сам, но по опыту ФТАР под моим руководством – мы можем двигаться самостоятельно и менять мировой спорт.

Глубокую ошибку совершают спортсмены, подписывая декларацию в нынешнем виде и выступая в нейтральном статусе. Я за то, чтобы наши ребята на передовой были поддержаны. Спорт, хоть его и пытаются отделить от армии, создан для закалки духа. И чтобы спортсмены, когда понадобится, могли с честью, как это принято в России, с умением применить силу, отстаивать наши интересы и безопасность на любом уровне.

Надо и не унижаться и, наоборот, не наглеть. Россия в тяжелой атлетике знает себе цену. Мы были и остаемся мировыми лидерами, как бы нас не пытались уничтожить. Всегда надо помнить, что победу не выпрашивают, победу не дают. Победу завоевывают! Надо использовать нашу силу в полной мере и с пользой для дела», – сказал экс-глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).