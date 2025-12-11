Ковач о голе «Буде-Глимт»: «Боруссия» оказалась в меньшинстве в том эпизоде – выбейте мяч, сфолите! Меня это ужасно раздражает»

Ковач про пропущенный гол «Боруссии»: меня это раздражает.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач выразил недовольство действиями футболистов в матче с «Буде-Глимт» (2:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

На 75-й минуте полузащитник гостей Йенс Хеуге сравнял счет, когда «Боруссия » была в меньшинстве. Защитнику Аарону Ансельмино потребовалась помощь врачей, после чего аргентинец был вынужден покинуть поле – норвежцы воспользовались этим и забили.

«Меня это ужасно раздражает. Нужно было сделать все как следует.

Мы были в меньшинстве – мы должны были выбить мяч за пределы поля или сфолить. В такой ситуации каждый должен был проявить себя», – сказал Ковач.

Шлоттербек после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Каждый в «Боруссии» играл сам по себе. Игроки, вышедшие на замену, теряли все мячи. Нужно выиграть оба оставшихся матча, иначе вылетим из топ-8»