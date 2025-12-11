«Сафонов не ссыкун, он заслуженный победитель ЛЧ. Им с Забарным не обязательно детей крестить вместе – главное быть единым организмом на поле». Губерниев об игроках «ПСЖ»

Дмитрий Губерниев: Сафонов – молодец, он не ссыкун.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что Матвей Сафонов и Илья Забарный вместе сыграли за «ПСЖ ».

Футболисты приняли участие в матче против «Атлетика » в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0). Российский вратарь вышел в стартовом составе, украинский защитник появился на поле во втором тайме.

«Матвей Сафонов – огромный молодец. Злые языки рассказывают, как его жене нравится жизнь в Париже. Но он настоящий спортсмен, выдерживающий конкуренцию в большой команде. Матвей Сафонов не ссыкун! Он полноценный и заслуженный обладатель Лиги чемпионов.

Разговоры о том, что Сафонов не сыграет при наличии Забарного? Не надо искусственно придумывать преграды. Нормальные люди всегда договорятся. Им не обязательно детей крестить вместе. Важно, что они проявляют профессионализм и играют за одну команду. Дружат они или нет – нет разницы. Главное, чтобы они были единым организмом на поле. Этот пример говорит о том, насколько хорош спорт вне политических историй», – сказал Губерниев.