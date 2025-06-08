Личка, Гусев и возглавлявший АЕК Альмейда – кандидаты на пост тренера ЦСКА («СЭ»)
ЦСКА может пригласить работавшего в АЕК аргентинского тренера.
Ранее сообщалось, что Марко Николич близок к переходу в греческий клуб.
По информации «Спорт-Экспресса», одним из главных кандидатов на должность главного тренера ЦСКА является Матиас Альмейда, возглавлявший АЕК с мая 2022 года по май 2025-го.
В список вариантов также входят бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка и работавший в его штабе Ролан Гусев, который стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после увольнения чеха.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14169 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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