Личка, Гусев и возглавлявший АЕК Альмейда – кандидаты на пост тренера ЦСКА («СЭ»)

ЦСКА может пригласить работавшего в АЕК аргентинского тренера.

Ранее сообщалось, что Марко Николич близок к переходу в греческий клуб.

По информации «Спорт-Экспресса », одним из главных кандидатов на должность главного тренера ЦСКА является Матиас Альмейда , возглавлявший АЕК с мая 2022 года по май 2025-го.

В список вариантов также входят бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка и работавший в его штабе Ролан Гусев , который стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после увольнения чеха.