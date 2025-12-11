  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-судья Диаш: «Бруну и Отаменди все время крутятся вокруг арбитров, жалуются, пытаются давить. Но это высококлассные игроки»
3

Экс-судья Диаш: «Бруну и Отаменди все время крутятся вокруг арбитров, жалуются, пытаются давить. Но это высококлассные игроки»

Экс-арбитр Диаш: Бруну и Отаменди постоянно крутятся вокруг судей и жалуются.

Бывший португальский арбитр Артур Соареш Диаш назвал хавбека «МЮ» Бруну Фернандеша одним из самых раздражающих игроков.

«Я имел дело с множеством раздражающих игроков. Например, с Отавио в «Порту». Впоследствии, в моем последнем матче в карьере, я столкнулся с ним в Саудовской Аравии. Он увидел меня в тоннеле и начал смеяться. Я сразу же сказал ему: «Сегодня ты не будешь меня раздражать». А он ответил: «Нет, я не собираюсь тебя беспокоить, сегодня твоя последняя игра».

Поте (Педру Гонсалвеш – Спортс’‘), Бруну Фернандеш и Отаменди тоже постоянно крутятся вокруг судьи, жалуются, пытаются оказать на него давление, раздражают его. Но это высококлассные игроки», – сказал Диаш.

Что делать с Хаби Алонсо?25642 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sic Noticias
logoБруну Фернандеш
logoПорту
logoвысшая лига Португалия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoБенфика
logoОтавио
Артур Соареш Диаш
logoсудьи
logoпремьер-лига Англия
logoНиколас Отаменди
logoСпортинг
logoПедру Гонсалвеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
вчера, 21:59
«Арсенал» дожал «Вулверхэмптон» – 2:1! Арокодаре сравнял на 90-й, Москера забил в свои на 94-й, у вратаря Джонстона тоже автогол
вчера, 21:58
Сака мог быть в офсайде перед угловым, с которого «Арсенал» забил «Вулверхэмптону» – пас до Букайо не дошел. Судьи не зафиксировали «вне игры»
вчера, 21:58
Чемпионат Англии. «Арсенал» одолел «Вулверхэмптон», «Челси» победил «Эвертон», «Ливерпуль» выиграл у «Брайтона»
вчера, 21:57
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Мец», «Монако» Головина сыграет с «Марселем» в воскресенье
вчера, 21:56
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Осасуну», «Атлетико» победил «Валенсию», «Реал» встретится с «Алавесом» в воскресенье
вчера, 21:55
Ко всем новостям
Последние новости
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
31 минуту назад
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
45 минут назад
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59
Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»
вчера, 21:48
Чемпионат Италии. «Лацио» вдевятером победил «Парму», «Аталанта» обыграла «Кальяри», «Милан» встретится с «Сассуоло» в воскресенье
вчера, 21:44
Юрий Семин: «Дегтярев как министр спорта выполняет свои задачи и работает неплохо. Министерство выполняет те цели, которые ставит перед собой»
вчера, 21:20
Энрике о 3:2 с «Мецом»: «Знали, что будет тяжело. Второй тайм для «ПСЖ» был очень трудным, нам не хватало баланса, чтобы контролировать матч»
вчера, 21:12
«Арсенал» не нанес удар в створ за 1-й тайм впервые в сезоне АПЛ – в игре с «Вулвс» с 20-го места
вчера, 21:03
Уайта заменили из-за повреждения в 1-м тайме матча с «Вулвс». У защитника «Арсенала» вторая травма в сезоне
вчера, 20:57