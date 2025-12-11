Экс-судья Диаш: «Бруну и Отаменди все время крутятся вокруг арбитров, жалуются, пытаются давить. Но это высококлассные игроки»
Экс-арбитр Диаш: Бруну и Отаменди постоянно крутятся вокруг судей и жалуются.
Бывший португальский арбитр Артур Соареш Диаш назвал хавбека «МЮ» Бруну Фернандеша одним из самых раздражающих игроков.
«Я имел дело с множеством раздражающих игроков. Например, с Отавио в «Порту». Впоследствии, в моем последнем матче в карьере, я столкнулся с ним в Саудовской Аравии. Он увидел меня в тоннеле и начал смеяться. Я сразу же сказал ему: «Сегодня ты не будешь меня раздражать». А он ответил: «Нет, я не собираюсь тебя беспокоить, сегодня твоя последняя игра».
Поте (Педру Гонсалвеш – Спортс’‘), Бруну Фернандеш и Отаменди тоже постоянно крутятся вокруг судьи, жалуются, пытаются оказать на него давление, раздражают его. Но это высококлассные игроки», – сказал Диаш.
