Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»

Александр Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у арены в Минске.

Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия Национального футбольного стадиона.

«Мы официально открываем величайший памятник. Я сказал на входе (возле стадиона установлена скульптурная композиция, изображающая футболистов Беларуси и Китая – прим. ред): впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что только благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион. Как сказал министр, таких мало в Европе.

Это грандиозное сооружение. Для нашей страны, для Беларуси, это величайшее событие. Великолепная арена, как и новый бассейн международного уровня, спроектированы и построены нашими друзьями из Китайской Народной Республики.

Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска , символом крепкой белорусско-китайской дружбы. Надеюсь, в недалеком будущем наряду с товарищескими играми, матчами национального чемпионата мы сможем принимать здесь официальные международные встречи и наслаждаться выступлением лучших футболистов мира», – сказал Лукашенко .