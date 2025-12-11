  • Спортс
34

Крыховяк о любимых городах: «Мне очень нравились Москва и ее жители. Сейчас живу в Париже – нравится»

Гжегож Крыховяк: очень нравилась Москва и ее жители.

Экс-полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк выделил Москву в числе любимых городов.

Бывший футболист выступал за «Локомотив» и «Краснодар» в России. Среди других клубов поляка – «Бордо», «Нант», «Реймс», «Севилья», «ПСЖ», «Вест Бромвич», АЕК, «Аль-Шабаб» и «Абха». Последним клубом Гжегожа был «Анортосис», который игрок покинул в июле.

– Какой город вам больше всего нравился, учитывая все команды, за которые вы играли?

– Сейчас я живу в Париже, и мне очень нравится этот город, но мне также очень нравилась Москва и ее жители, – сказал Крыховяк.

