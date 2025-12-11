Хакими, Браим, Буну, Амрабат, Мазрауи, Эль-Энауи, Бен-Сегир, Эн-Несири – в составе Марокко на Кубок Африки

Сборная «Марокко» представила состав на Кубок Африки.

Стал известен состав сборной «Марокко » на Кубок Африки .

Главный тренер Валид Реграги объявил список из 28 игроков, которые будут представлять Марокко на домашнем турнире, начинающемся 21 декабря.

Стоит отметить, что в список вошли Ашраф Хакими и Софьян Амрабат, которые в настоящее время восстанавливаются после травм. Хамза Игаман, испытывающий проблемы с приводящей мышцей бедра, указан в списке как резервный игрок.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Ясин Буну («Аль-Хилаль »), Мунир Мохамеди (РСБ), Эль-Мехди Аль-Харрар («Раджа Касабланка»).

Защитники : Ашраф Хакими («ПСЖ»), Мохамед Шиби («Пирамидс»), Джавад Эль-Ямик («Аль-Наджма»), Ромен Саисс («Аль-Садд»), Абдельхамид Аит Будлаль («Ренн»), Найеф Агерд («Марсель»), Адам Мазина («Торино»), Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ).

Полузащитники: Уссама Таргаллин («Фейеноорд»), Софьян Амрабат («Бетис»), Исмаэль Сайбари (ПСВ), Нель Эль-Энауи («Рома»), Биляль Эль-Ханнус («Штутгарт»), Аззедин Унаи («Жирона»).

Нападающие: Браим Диас («Реал»), Ильяс Ахомаш («Вильярреал»), Шамсдин Тальби («Сандерленд»), Юссеф Эн-Несири («Фенербахче»), Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Суфьян Раими («Аль-Айн»), Абде Эззальзули («Бетис»), Элисс Бен-Сегир («Байер»).

Резервные игроки: Юссеф Беламмари («Раджа Касабланка»), Хамза Игаман («Лилль»).