  • Хакими, Браим, Буну, Амрабат, Мазрауи, Эль-Энауи, Бен-Сегир, Эн-Несири – в составе Марокко на Кубок Африки
Хакими, Браим, Буну, Амрабат, Мазрауи, Эль-Энауи, Бен-Сегир, Эн-Несири – в составе Марокко на Кубок Африки

Сборная «Марокко» представила состав на Кубок Африки.

Стал известен состав сборной «Марокко» на Кубок Африки.

Главный тренер Валид Реграги объявил список из 28 игроков, которые будут представлять Марокко на домашнем турнире, начинающемся 21 декабря.

Стоит отметить, что в список вошли Ашраф Хакими и Софьян Амрабат, которые в настоящее время восстанавливаются после травм. Хамза Игаман, испытывающий проблемы с приводящей мышцей бедра, указан в списке как резервный игрок.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Ясин Буну («Аль-Хилаль»), Мунир Мохамеди (РСБ), Эль-Мехди Аль-Харрар («Раджа Касабланка»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Мохамед Шиби («Пирамидс»), Джавад Эль-Ямик («Аль-Наджма»), Ромен Саисс («Аль-Садд»), Абдельхамид Аит Будлаль («Ренн»), Найеф Агерд («Марсель»), Адам Мазина («Торино»), Нуссаир Мазрауи («Манчестер Юнайтед»), Анасс Салах-Эддин (ПСВ).

Полузащитники: Уссама Таргаллин («Фейеноорд»), Софьян Амрабат («Бетис»), Исмаэль Сайбари (ПСВ), Нель Эль-Энауи («Рома»), Биляль Эль-Ханнус («Штутгарт»), Аззедин Унаи («Жирона»).

Нападающие: Браим Диас («Реал»), Ильяс Ахомаш («Вильярреал»), Шамсдин Тальби («Сандерленд»), Юссеф Эн-Несири («Фенербахче»), Аюб Эль-Кааби («Олимпиакос»), Суфьян Раими («Аль-Айн»), Абде Эззальзули («Бетис»), Элисс Бен-Сегир («Байер»).

Резервные игроки: Юссеф Беламмари («Раджа Касабланка»), Хамза Игаман («Лилль»).

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер сборной Марокко
