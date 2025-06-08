«Зенит» и «Спартак» предложили по 25 млн евро за Жедсона. «Бешикташ» хочет 30 млн (Hurriyet)
Два российских топ-клуба сделали предложения по Жедсону Фернандешу.
Как пишет Hurriyet, «Зенит» и «Спартак» предложили «Бешикташу» 25 миллионов евро за португальского полузащитника.
Турецкий клуб хочет получить на 5 млн евро больше, поскольку половина суммы трансфера достанется «Бенфике» – бывшему клубу хавбека.
В минувшем сезоне чемпионата Турции Жедсон провел 34 матча и забил 7 голов. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Hurriyet
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