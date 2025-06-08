«Зенит» и «Спартак» предложили по 25 млн евро за Жедсона. «Бешикташ» хочет 30 млн (Hurriyet)

Два российских топ-клуба сделали предложения по Жедсону Фернандешу.

Как пишет Hurriyet, «Зенит» и «Спартак» предложили «Бешикташу » 25 миллионов евро за португальского полузащитника.

Турецкий клуб хочет получить на 5 млн евро больше, поскольку половина суммы трансфера достанется «Бенфике» – бывшему клубу хавбека.

В минувшем сезоне чемпионата Турции Жедсон провел 34 матча и забил 7 голов. Его статистика – здесь .

Почему «Зенит» и «Спартак» хотят одних и тех же игроков? Разбор Дорского