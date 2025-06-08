Отбывший срок за убийство Оскар Писториус выступил на соревнованиях впервые за 12 лет. Он стал третьим на триатлоне в Дурбане

Отбывший срок за убийство Оскар Писториус впервые за 12 лет выступил на турнире.

Как сообщает Reuters, 38-летний спортсмен из ЮАР вышел на старт триатлона в городе Дурбан. Он занял 3-е место среди атлетов с ограниченными возможностями и 555-е среди всех участников.

Соревнования прошли 1 июня, дистанция включала в себя плавание (2 км), велогонку (90 км) и бег (21 км). У Писториуса с детства ампутированы обе ноги, он выступает на протезах и является шестикратным паралимпийским чемпионом в легкоатлетическом беге.

В 2013-м Писториуса арестовали после убийства подруги – Ривы Стенкамп. В 2016-м его приговорили к 6 годам тюрьмы, но позже увеличили срок до 13 лет и 5 месяцев, посчитав изначальное наказание слишком мягким. Сам спортсмен утверждал, что застрелил девушку в собственном доме, приняв ее за грабителя.

В январе 2024-го Писториус вышел на свободу по УДО. Его адвокат Конрад Дормель назвал участие в триатлоне частью социальной адаптации. При этом сейчас атлет не планирует возвращаться к беговым стартам.

Писториус также известен тем, что соревновался не только с паралимпийцами. В частности, он завоевал серебро чемпионата мира-2011 в эстафете 4×400 метров в составе сборной ЮАР.

«Я убил ее! Господи, забери меня». Трагедия Оскара Писториуса