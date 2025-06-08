Ташуев, работавший в «Краснодаре» 15 лет назад: «Я приложил руку к чемпионству. Я вывел команду в РПЛ, изменил стиль и психологию»
Сергей Ташуев заявил, что причастен к чемпионству «Краснодара».
Тренер возглавлял клуб с 2009 по 2010 год.
«Я порадовался победе «Краснодара» в РПЛ из-за того, что я внес большой вклад в развитие клуба. Я приложил руку к тому, что в итоге «Краснодар» стал чемпионом. Я вывел команду в РПЛ, но в итоге ушел из-за конфликта со спортивным отделом.
Я изменил стиль и психологию «Краснодара». Сделал футбол команды более ярким и зрелищным. И тогда же я был на месте, где потом построили арену «Краснодара». Это был пустырь. Галицкий сказал мне, что скоро здесь будет стадион. Тогда я не поверил этому. Как показало время, я ошибся», – сказал Ташуев.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Metaratings
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