«Зенит» может перехватить Осипенко у «Динамо». Защитник «Ростова» ранее договорился с москвичами о зарплате в 1,5 млн евро (Иван Карпов)

«Зенит» может перехватить Максима Осипенко у «Динамо».

Представители петербургского клуба «вышли на защитника «Ростова », пишет инсайдер Иван Карпов.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист близок к переходу в «Динамо ». Стороны согласовали зарплату в размере 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Осипенко провел 30 матчей за «Ростов» в Мир РПЛ , забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь .