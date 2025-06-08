«Зенит» может перехватить Осипенко у «Динамо». Защитник «Ростова» ранее договорился с москвичами о зарплате в 1,5 млн евро (Иван Карпов)
«Зенит» может перехватить Максима Осипенко у «Динамо».
Представители петербургского клуба «вышли на защитника «Ростова», пишет инсайдер Иван Карпов.
Ранее сообщалось, что 31-летний футболист близок к переходу в «Динамо». Стороны согласовали зарплату в размере 1,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Осипенко провел 30 матчей за «Ростов» в Мир РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Его статистику можно найти здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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