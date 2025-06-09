НБА. Финал. 34 очка Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» уверенно победить «Индиану» во 2-м матче и сравнять счет в серии (1-1)

Сегодня состоялся 2-й матч финальной серии плей-офф НБА-2024/25.

«Оклахома» на своей площадке реабилитировалась за поражение от «Индианы» в первой встрече и сравняла счет в серии (123:107, 1-1). Шэй Гилджес-Александер записал на свой счет 34 очка (11 из 21 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 11 из 12 с линии), 5 подборов, 8 передач и 4 перехвата. Алекс Карузо добавил 20 очков со скамейки, реализовав 6 из 11 бросков.

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Второй матч

«Оклахома» сравняла счет в серии – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.