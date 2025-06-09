Мората не забил в серии пенальти с Португалией – Кошта отразил удар. Испания проиграла финал Лиги наций

Альваро Мората не забил в серии пенальти в финале Лиги наций.

Сборная Испании уступила команде Португалии в решающем матче турнира (2:2, 3:5 по пенальти).

Единственным игроком, не реализовавшим 11-метровый в серии, стал нападающий испанцев Альваро Мората . Он пробил низом в левый от себя угол, но вратарь Диогу Кошта отразил удар.