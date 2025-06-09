Мората не забил в серии пенальти с Португалией – Кошта отразил удар. Испания проиграла финал Лиги наций
Альваро Мората не забил в серии пенальти в финале Лиги наций.
Сборная Испании уступила команде Португалии в решающем матче турнира (2:2, 3:5 по пенальти).
Единственным игроком, не реализовавшим 11-метровый в серии, стал нападающий испанцев Альваро Мората. Он пробил низом в левый от себя угол, но вратарь Диогу Кошта отразил удар.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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