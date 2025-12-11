Александр Мостовой: «Шпилевский зазвездился, бред какой-то нес. Не знаю, кто он такой, как и все люди. «Пари НН» будет внизу – с ним или без него»

Александр Мостовой: Шпилевский зазвездился. «Пари НН» все равно будет внизу.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

В двух последних матчах осенней части сезона нижегородцы одержали две победы – над «Акроном» (2:1) и махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Выиграли нижегородцы последние матчи. Но так и будут бороться внизу. Какая разница, с кем команда будет на сборах? Шпилевский зазвездился, начали его везде показывать. Бред какой-то нес.

Хорошо, что выиграли последние два матча, но мы тоже видели, как это было в Махачкале – судья ошибся. Все равно «Пари НН» будет внизу. Со Шпилевским или без него. Не знаю, кто он такой, как и все люди», – сказал Мостовой.

«Пари НН » занимает 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 14 очков после 18 туров.