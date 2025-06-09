Роналду упал на газон и расплакался после победы в Лиге наций. У португальца первый трофей с 2021-го
Криштиану Роналду не сдержал эмоций после победы в Лиге наций.
В финале турнира Португалия победила Испанию в серии пенальти (2:2, 5:3 по пенальти).
После решающего 11-метрового Роналду, находившийся к тому моменту на скамейке из-за полученной травмы, упал на газон и заплакал. Это первый официальный трофей форварда с 2021 года – за это время он выигрывал только товарищеский Кубок арабских чемпионов с «Аль-Насром».
Изображения: кадры из трансляции Okko
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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