Кахигао встречался с агентами Сауся. Переговорам мешает неопределенность с тренером «Спартака» (Metaratings)
«Спартак» связывался с агентами Владислава Сауся.
«Спартак» связался с полузащитником «Балтики» Владиславом Саусем.
По информации Metaratings, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао провел встречу с представителями Сауся. При этом «Спартак» пока не делал официального предложения «Балтике».
Отмечается, что продвижению переговоров мешает неопределенность «Спартака» по поводу нового главного тренера. Представители Сауся перед принятием решения о будущем игрока хотят понимать, кто будет руководить командой.
В текущем сезоне Саусь провел за «Балтику» 17 матчей в Мир РПЛ отметившись голом и двумя ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
