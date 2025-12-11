  • Спортс
  Кахигао встречался с агентами Сауся. Переговорам мешает неопределенность с тренером «Спартака» (Metaratings)
77

Кахигао встречался с агентами Сауся. Переговорам мешает неопределенность с тренером «Спартака» (Metaratings)

«Спартак» связывался с агентами Владислава Сауся.

«Спартак» связался с полузащитником «Балтики» Владиславом Саусем.

По информации Metaratings, спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао провел встречу с представителями Сауся. При этом «Спартак» пока не делал официального предложения «Балтике».

Отмечается, что продвижению переговоров мешает неопределенность «Спартака» по поводу нового главного тренера. Представители Сауся перед принятием решения о будущем игрока хотят понимать, кто будет руководить командой.

В текущем сезоне Саусь провел за «Балтику» 17 матчей в Мир РПЛ отметившись голом и двумя ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoСпартак
возможные трансферы
logoБалтика
logoВладислав Саусь
logoпремьер-лига Россия
logoФрансис Кахигао
