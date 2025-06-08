🥈 Российский лучник Буянто Цырендоржиев взял серебро на этапе Кубка мира

Россиянин Буянто Цырендоржиев взял серебро на этапе Кубке мира по стрельбе из лука.

Соревнования прошли в турецкой Анталье. Цырендоржиев в финале проиграл бразильцу Маркусу Д’Алмейде (0:6). В матче за бронзу француз Батист Адди оказался сильнее Джонатана Феттера из Германии (7:1). Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.