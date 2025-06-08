🥈 Российский лучник Буянто Цырендоржиев взял серебро на этапе Кубка мира
Россиянин Буянто Цырендоржиев взял серебро на этапе Кубке мира по стрельбе из лука.
Соревнования прошли в турецкой Анталье. Цырендоржиев в финале проиграл бразильцу Маркусу Д’Алмейде (0:6).
В матче за бронзу француз Батист Адди оказался сильнее Джонатана Феттера из Германии (7:1).
Россияне выступают на Кубке мира в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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