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Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка во второй игре и помог «Оклахоме» сравнять счет в финальной серии

Встреча закончилась со счетом 123:107.

Гилджес-Александер реализовал 11 из 21 броска с игры, 1 из 4 трехочковых и 11 из 12 штрафных. Защитник также собрал 5 подборов, отдал 8 передач и совершил 4 перехвата.

Защитник Алекс Карузо добавил 20 очков (6 из 11 с игры), войдя в игру со скамейки запасных.

В составе «Пэйсерс» самым результативным стал защитник Тайриз Халибертон – 17 очков (7 из 13 с игры, 3 из 8 из-за дуги). Лидер «Индианы» отдал 6 результативных передач, но совершил 5 потерь.

3-я игра состоится 12 июня в Индианаполисе.

Как котируете Тайриза Халибертона?8049 голосов
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В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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