Каннаваро может сменить Спаллетти на посту тренера Италии
Фабио Каннаваро может возглавить сборную Италии.
Ранее Лучано Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии. В последнем матче под его руководством команда уступила Норвегии (0:3) в отборе на ЧМ-2026.
По данным The Athletic, помимо кандидатур Клаудио Раньери и Стефано Пиоли, о которых сообщалось ранее, Федерация футбола Италии также рассмотрит вариант с Фабио Каннаваро в качестве возможной замены Спаллетти.
Последним местом работы 51-летнего специалиста было «Динамо» Загреб. Каннаваро возглавлял команду с декабря 2024 до апреля 2025 года.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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