Каннаваро может сменить Спаллетти на посту тренера Италии

Фабио Каннаваро может возглавить сборную Италии.

Ранее Лучано Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии. В последнем матче под его руководством команда уступила Норвегии (0:3) в отборе на ЧМ-2026.

По данным The Athletic, помимо кандидатур Клаудио Раньери и Стефано Пиоли , о которых сообщалось ранее, Федерация футбола Италии также рассмотрит вариант с Фабио Каннаваро в качестве возможной замены Спаллетти.

Последним местом работы 51-летнего специалиста было «Динамо» Загреб. Каннаваро возглавлял команду с декабря 2024 до апреля 2025 года.