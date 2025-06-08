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Каннаваро может сменить Спаллетти на посту тренера Италии

Фабио Каннаваро может возглавить сборную Италии.

Ранее Лучано Спаллетти объявил об уходе из сборной Италии. В последнем матче под его руководством команда уступила Норвегии (0:3) в отборе на ЧМ-2026.

По данным The Athletic, помимо кандидатур Клаудио Раньери и Стефано Пиоли, о которых сообщалось ранее, Федерация футбола Италии также рассмотрит вариант с Фабио Каннаваро в качестве возможной замены Спаллетти.

Последним местом работы 51-летнего специалиста было «Динамо» Загреб. Каннаваро возглавлял команду с декабря 2024 до апреля 2025 года.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
logoСборная Италии по футболу
logoсерия А Италия
logoЛучано Спаллетти
logoСтефано Пиоли
Федерация футбола Италии
logoФабио Каннаваро
logoКлаудио Раньери
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