Роналду забил 138 голов за сборную – больше всех. У Месси 112 мячей

Криштиану Роналду забил 138-й гол за сборную Португалии.

40-летний нападающий сравнял счет в матче против команды Испании в финале Лиги наций (2:2, второй тайм).

Этот гол стал 138-м в карьере Роналду в составе Португалии . Он рекордсмен по голам на уровне национальных сборных.

Вторым по этому показателю идет Лионель Месси со 112 мячами за сборную Аргентины.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.