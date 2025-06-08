Роналду забил 138 голов за сборную – больше всех. У Месси 112 мячей
Криштиану Роналду забил 138-й гол за сборную Португалии.
40-летний нападающий сравнял счет в матче против команды Испании в финале Лиги наций (2:2, второй тайм).
Этот гол стал 138-м в карьере Роналду в составе Португалии. Он рекордсмен по голам на уровне национальных сборных.
Вторым по этому показателю идет Лионель Месси со 112 мячами за сборную Аргентины.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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