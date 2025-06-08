Алькарас заработал за победу на «Ролан Гаррос» 2,9 млн долларов

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас выиграл титул «Ролан Гаррос».

В финале он обыграл Янника Синнера – 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(10-2).

Испанец заработал за победу 2,9 млн долларов призовых, его призовые за сезон теперь составляют 6,88 млн.

Алькарас вышел на седьмое место в истории по призовым за карьеру – 22-летний испанец заработал 44,74 млн долларов.