Чемпионат России. «Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Слава» против «Енисея-СТМ» и другие матчи
С 6 по 8 июня пройдет пятый тур чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
5-й тур
6 июня
Локомотив – Стрела-Ак Барс – 18.00
7 июня
Слава – Енисей-СТМ – 14.00
8 июня
Красный Яр – Металлург – 12.00
Динамо – ВВА-Подмосковье – 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции матчей покажет Спортс’‘.
Календарь чемпионата России по регби-2025
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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