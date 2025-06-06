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Чемпионат России. «Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Слава» против «Енисея-СТМ» и другие матчи

С 6 по 8 июня пройдет пятый тур чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

5-й тур

6 июня

ЛокомотивСтрела-Ак Барс – 18.00

7 июня

СлаваЕнисей-СТМ – 14.00

8 июня

Красный ЯрМеталлург – 12.00

ДинамоВВА-Подмосковье – 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции матчей покажет Спортс’‘.

Календарь чемпионата России по регби-2025

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoЕнисей-СТМ
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