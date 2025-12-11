Остин о Салахе: «Многие игроки «Ливерпуля» внутренне рады, что он принял удар на себя – они не показывают свой уровень. Мо еще сыграет за клуб, он лучший футболист»

Чарли Остин: многие игроки «Ливерпуля» рады, что Салах взял удар на себя.

Бывший нападающий «Саутгемптона» Чарли Остин высказался о ситуации с Мохамедом Салахом в «Ливерпуле ».

Ранее египтянин раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ , забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?»

После этого «красные» не включили Салаха в заявку на матч с «Интером» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

– Мохамед Салах провел последний матч за клуб?

– Нет, я так не думаю. Я считаю, что он снова сыграет за «Ливерпуль» на выходных.

– Но перед этим ему надо извиниться.

– Конечно. Но я говорю о том, что если разговор произойдет, его задействуют в матче в выходные, а затем он поедет на Кубок Африки.

– То есть сейчас он готовит извинение? Что это будет за извинение?

– Этого я не знаю, мы не узнаем, что за разговор будет у них с тренером. Но он пройдет в позитивном ключе, на мой взгляд, и он сыграет с «Брайтоном». Ведь если этого не произойдет и он уедет на Кубок Африки, придется это обсуждать следующие 6-8 недель.

Речь не о том, чтобы начинать каждый матч в старте – ему нужно вернуть свою форму, он должен осознать это. Возможно, поездка на Кубок Африки – как раз тот перерыв, который ему нужен.

В данный момент я не вижу причин, почему он снова не сыграет за «Ливерпуль» после возвращения с Кубка Африки, действительно не вижу. Он лучший игрок «Ливерпуля», клуб должен его использовать. «Ливерпуль» переживает спад формы, как и Мо Салах, это неудивительно.

Но давайте будем откровенны: многие игроки «Ливерпуля» за кулисами внутренне рады тому, что он принял на себя удар. Потому что многие другие игроки не показывают своего уровня, – сказал Остин.