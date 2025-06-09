Матч окончен
Лига наций. Испания уступила Португалии в финале, Франция обыграла Германию в матче за 3-е место
В Лиге наций прошли решающие матчи.
Сборная Германии в Штутгарте уступила Франции (0:2) в игре за 3-е место.
В финале Испания в Мюнхене проиграла Португалии по пенальти после 2:2 в игровое время.
Лига наций
Матч за 3-е место
Лига наций. Матч за 3 место
8 июня 13:00, МХП-Арена
Финал
Лига наций. Финал
8 июня 19:00, Альянц Арена
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 5 - 3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2523 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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