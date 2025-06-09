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Лига наций. Испания уступила Португалии в финале, Франция обыграла Германию в матче за 3-е место

В Лиге наций прошли решающие матчи.

Сборная Германии в Штутгарте уступила Франции (0:2) в игре за 3-е место.

В финале Испания в Мюнхене проиграла Португалии по пенальти после 2:2 в игровое время.

Лига наций

Матч за 3-е место

Лига наций. Матч за 3 место
8 июня 13:00, МХП-Арена
Германия
Завершен
0 - 2
Франция
Матч окончен
90’
М. Тюрам   Гендузи
84’
  Олисе
Адейеми   Гнабри
78’
Гросс   Керер
73’
69’
Тчуамени   Коне
69’
Коло-Муани   Д. Дуэ
69’
Шерки   Олисе
Раум   Миттельштедт
65’
Горетцка   Бисхоф
65’
Та
61’
61’
Люка Эрнандес
Вольтемаде   Ундав
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Мбаппе
Адейеми
35’
Раум
29’
12’
Динь
Германия
тер Стеген, Раум, Та, Кох, Киммих, Гросс, Виртц, Горетцка, Адейеми, Фюллькруг, Вольтемаде, Бауманн, Нюбель, Гозенс, Керер, Миттельштедт, Антон, Андрих, Бисхоф, Нмеча, Павлович, Гнабри, Сане, Ундав
Запасные: Антон, Андрих, Ундав, Гнабри, Нюбель, Гозенс, Нмеча, Павлович, Бауманн, Керер, Миттельштедт, Бисхоф, Сане
1тайм
Франция:
Меньян, Динь, Люка Эрнандес, Баде, Гюсто, Рабьо, Тчуамени, Шерки, М. Тюрам, Коло-Муани, Мбаппе, Шевалье, Самба, Тео, Калулу, Конате, Павар, Гендузи, Коне, Олисе, Заир-Эмери, Д. Дуэ
Запасные: Антон, Андрих, Ундав, Гнабри, Нюбель, Гозенс, Нмеча, Павлович, Бауманн, Керер, Миттельштедт, Бисхоф, Сане
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Финал

Лига наций. Финал
8 июня 19:00, Альянц Арена
Португалия
Завершен
2 - 2
Счет в серии пенальти 5 - 3
Испания
Матч окончен
Счет в серии пенальти5 : 3
Рубен Невеш
Мората
Мендеш
Иско
Бруну Фернандеш
Алекс Баэна
Витинья
Мерино
Гонсалу Рамуш
Пен
Перерыв
111’
Ойарсабаль   Мората
Мартинес
110’
110’
Порро
2 доптайм
Перерыв
105’
Ямаль   Пино
Нету   Диогу Жота
105’
100’
Алекс Баэна
Мендеш
100’
93’
Мингеса   Порро
92’
Н. Уильямс   Алекс Баэна
1 доптайм
Перерыв
90’
+1’
Ле Норман
Роналду   Гонсалу Рамуш
88’
Нету
82’
75’
Фабиан Руис   Мерино
75’
Педри   Иско
Бернарду Силва   Рафаэл Леау
74’
Инасиу   Вейга
74’
  Роналду
61’
Франсишку Консейсау   Рубен Невеш
46’
Жоау Невеш   Семеду
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Ойарсабаль
33’
Фабиан Руис
  Мендеш
26’
21’
  Субименди
Инасиу
19’
Португалия
Диогу Кошта, Мендеш, Инасиу, Рубен Диаш, Жоау Невеш, Бернарду Силва, Витинья, Бруну Фернандеш, Нету, Роналду, Франсишку Консейсау, Руй Силва, Жозе Са, Семеду, Диогу Далот, Антониу Силва, Пальинья, Мора де Карвалью, Вейга, Педру Гонсалвеш, Рубен Невеш, Жоау Феликс, Тринкау, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, Рафаэл Леау
Запасные: Руй Силва, Пальинья, Вейга, Жоау Феликс, Рафаэл Леау, Диогу Далот, Педру Гонсалвеш, Рубен Невеш, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, Жозе Са, Семеду, Антониу Силва, Мора де Карвалью, Тринкау
1тайм
Испания:
Унаи Симон, Кукурелья, Хейсен, Ле Норман, Мингеса, Фабиан Руис, Субименди, Педри, Н. Уильямс, Ойарсабаль, Ямаль, Райя, Ремиро, Кубарси, Гримальдо, Порро, Вивиан, Иско, Алекс Баэна, Фермин Лопес, Мерино, Ольмо, Пино, Гави, Мората, Агехова
Запасные: Руй Силва, Пальинья, Вейга, Жоау Феликс, Рафаэл Леау, Диогу Далот, Педру Гонсалвеш, Рубен Невеш, Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, Жозе Са, Семеду, Антониу Силва, Мора де Карвалью, Тринкау
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги наций

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2523 голоса
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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