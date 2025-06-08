«Зенит» всерьез интересуется Батраковым. Полузащитник не хочет уходить из «Локо» в другой клуб России, в новом контракте не будет отступных для команд РПЛ («РБ Спорт»)
«Зенит» всерьез интересуется Алексеем Батраковым.
По информации «РБ Спорт», клуб из Санкт-Петербурга был настроен на подписание 19-летнего полузащитника, но «Локомотив» не намерен отпускать игрока. При этом сам Батраков не намерен переходить в другой российский клуб.
Отмечается, что в действующем контракте Батракова с «Локомотивом» не прописана опция выкупа. В новом 3-летнем контракте, который, как ожидается, будет подписан в ближайшее время, такая возможность для клубов Мир РПЛ также не будет предусмотрена.
В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локо» 37 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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