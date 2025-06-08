«Зенит» всерьез интересуется Батраковым. Полузащитник не хочет уходить из «Локо» в другой клуб России, в новом контракте не будет отступных для команд РПЛ («РБ Спорт»)

«Зенит» всерьез интересуется Алексеем Батраковым.

По информации «РБ Спорт», клуб из Санкт-Петербурга был настроен на подписание 19-летнего полузащитника, но «Локомотив» не намерен отпускать игрока. При этом сам Батраков не намерен переходить в другой российский клуб.

Отмечается, что в действующем контракте Батракова с «Локомотивом » не прописана опция выкупа. В новом 3-летнем контракте, который, как ожидается, будет подписан в ближайшее время, такая возможность для клубов Мир РПЛ также не будет предусмотрена.

В сезоне-2024/25 Батраков провел за «Локо» 37 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей. Его подробную статистику можно найти здесь .