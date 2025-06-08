Левандовски отказался выступать за сборную Польши при Пробеже из-за «утраты доверия к тренеру»

Роберт Левандовски приостанавливает карьеру в сборной Польши.

Об этом нападающий «Барселоны» объявил в соцсетях.

«Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру сборной Польши , я принял решение отказаться от выступлений за национальную команду до тех пор, пока он занимает эту должность.

Надеюсь, в будущем мне удастся сыграть для лучших болельщиков в мире», – написал Левандовски .

Михал Пробеж возглавил сборную Польши в сентябре 2023 года. При нем поляки первыми вылетели с Евро-2024.

36-летний Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром в истории национальной команды – он забил 85 голов. Форвард выступает за сборную с 2008 года.