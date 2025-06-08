Левандовски отказался выступать за сборную Польши при Пробеже из-за «утраты доверия к тренеру»
Роберт Левандовски приостанавливает карьеру в сборной Польши.
Об этом нападающий «Барселоны» объявил в соцсетях.
«Учитывая обстоятельства и утрату доверия к главному тренеру сборной Польши, я принял решение отказаться от выступлений за национальную команду до тех пор, пока он занимает эту должность.
Надеюсь, в будущем мне удастся сыграть для лучших болельщиков в мире», – написал Левандовски.
Михал Пробеж возглавил сборную Польши в сентябре 2023 года. При нем поляки первыми вылетели с Евро-2024.
36-летний Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром в истории национальной команды – он забил 85 голов. Форвард выступает за сборную с 2008 года.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Роберта Левандовского
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