Тер Стеген считает, что «Барселона» через прессу вынуждает его уйти, и шокирован этим. Голкипер не намерен покидать клуб летом и готов бороться за место в основе (Diario Sport)

Марк-Андре тер Стеген считает, что «Барселона» вынуждает его уйти.

По информации Diario Sport, голкипер не хотел публично обсуждать свое положение в клубе. Немец шокирован тем, что информация о ситуации в раздевалке утекла в прессу, и полагает, что «Барселона» пытается таким образом вынудить его уйти, при этом нанося вред его профессиональной репутации.

Сообщается, что в следующем сезоне «Барселона» намерена сделать ставку на Жоана Гарсию, который, как сообщалось ранее, дал согласие на переход, и сделать запасным вратарем Войчеха Шченсного. Несмотря на это, тер Стеген не намерен покидать клуб этим летом и готов бороться за место в основном составе.

Кажется, «Барселона» не рассчитывает на тер Стегена. Что будет дальше?