«Реал» обыграл «Атлетико» в ЛЧ, «Арсенал» разнес ПСВ с рекордом, Мостовой получил тренерскую лицензию, 50 тысяч очков Леброна, СКА не расторгнет контракт Кузнецова и другие новости

1. Стартовала 1/8 финала Лиги чемпионов. В главном матче дня «Реал» обыграл «Атлетико» – 2:1, забили Родриго, Альварес и Браим. Последний кричал Симеоне «Поговори теперь!» после гола. Для «Реала» эта победа стала 300-й в турнире без учета квалификации.

«Арсенал» разнес ПСВ на выезде (7:1) и стал первой командой в истории ЛЧ с 7 голами в гостевом матче плей-офф. «Астон Вилла» обыграла «Брюгге» на выезде (3:1, Асенсио снова забил ), «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Лиллем» (1:1).

2. НХЛ. «Тампа» обыграла «Коламбус» (6:2), Кучеров набрал 1+2 и 3-м в сезоне достиг отметки 90 очков. «Филадельфия» проиграла «Калгари» (3:6), Кузьменко набрал 1+1 в первом матче против бывшей команды после обмена, Мичков отметился передачей. «Даллас» одолел «Нью-Джерси» (4:3), Любушкин забил и прервал серию из 154 игр без голов с учетом плей-офф. Все результаты дня – здесь .

3. Свершилось: Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Александр сразу обозначил, что не рассматривает варианты в Первой лиге: «Мне не 30 лет. Я забивал и играл столько, что людям во сне не приснится». Ту же лицензию получил и Андрей Аршавин.

4. НБА. «Лейкерс» обыграли «Новый Орлеан» (Леброн первым в истории лиги набрал 50 тысяч очков за карьеру), 28+7+9 от Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Нью-Йорк» и другие результаты .

5. В Фонбет Чемпионате КХЛ СКА победил ЦСКА в овертайме (3:2) и прервал серию из 4 поражений, «Локомотив» разгромил «Северсталь» (5:0), «Авангард» обыграл «Сочи» (3:2 ОТ), «Салават Юлаев» был сильнее «Амура» (3:1), «Адмирал» одолел «Нефтехимик» (1:0).

6. Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.

7. Чемпионат России по лыжным гонкам. Устюгов выиграл финал спринта классикой, Осипов – 2-й, Коростелев – 3-й, Терентьев – 6-й, Большунов выбыл в полуфинале. Изначально Большунова переместили на последнее место в забеге спринта после контакта с Устюговым, но затем вернули на изначальную позицию. У женщин победила Терентьева, Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я. Кириллову лишили серебра за наезд на лыжи соперницы.

Клэбо выиграл классическую «разделку» на 10 км на чемпионате мира, Валнес – 2-й, Амундсен – 3-й. У женщин выиграла Андерссон, Йохауг уступила 1,3 секунды, Карлссон – 3-я.

8. Роман Ротенберг заявил , что контракт с Евгением Кузнецовым расторгнут не будет: «Ответа, вернется ли он на лед в этом сезоне, у меня нет».

9. Главу Федерации фигурного катания Москвы Антона Абдурахманова подозревают в хищении средств Минобороны.

10. Стал известен девиз зимних Олимпийских игр-2026 в Милане. Организаторы выбрали слоган «это твой вайб».

11. «Локомотив» не допустил на медиадень журналиста «Матч ТВ», взявшего интервью у Дзюбы.

12. Тюкавина прооперируют 6 марта в Германии. Форвард «Динамо» порвал «кресты» и выбыл на полгода.

13. В Дагестане похоронили трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева.

14. Винисиус хочет получать в «Реале» минимум 20 млн евро в год.

15. «Чисто Питер» приостановил деятельность и пропустит МФЛ-6. За медиакоманду выступали Тимощук, Погребняк и Анюков.

Цитаты дня .

Мостовой о лицензии категории А: «Не могу работать главным – 30 лет играл в футбол, а потом вот такое отношение. А какой-нибудь Абаскаль может, который вообще не играл. Ужас, несправедливо »

Фетисов об Овечкине: «Это наш «Орешник» в НХЛ . Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно»

«Если мы не выиграем АПЛ, я, #####, буду винить тебя» . FA опубликовала слова Слота Оливеру, за которые тренера «Ливерпуля» удалили и дисквалифицировали

Журова о деле Валиевой: «Я бы не могла жить в одном доме с медалью, которой меня официально лишили из-за дисквалификации»

Журавель о возвращении Бубнова: «С момента «дуойек» народилась новая аналитика, за которой он не поспевает . Это как Раньери в «Роме» или Мойес в «Эвертоне» – поиск решения в прошлом»

Газзаев о победе в Кубке УЕФА: «Каждое 18 мая говорю перед иконой: «Спасибо, Господи, что дал мне выиграть с ЦСКА»

«Разве Месси выиграл бы все эти «Золотые мячи», проведя 25 лет в «Роме» с Фрау, Гомесом и Пивотто?» Тотти о карьере в одном клубе