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«Астон Вилла» обыграла «Брюгге» на выезде – 3:1. Мехеле забил в свои, Асенсио реализовал пенальти

«Брюгге» уступил «Астон Вилле» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Леон Бэйли открыл счет на 3-й минуте. Максим де Кейпер сравнял счет на 12-й. На 82-й Брандон Мехеле срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел.

Европа. Лига чемпионов 4 марта 17:45
1/8 финала
Ян Брейдель
Брюгге
Матч завершен
1 - 3
0.61XG1.53
Астон Вилла
Коэффициенты
Матч окончен
90’
+1’
Уоткинс   Богарде
Нвадике   Ветлесен
90’
+1’
Саббе   Скурась
90’
88’
  Асенсио
Жуджла   Нильссон
85’
Тальби   Сике
85’
82’
  Мехеле
70’
Эмери
64’
Макгинн   Рэмзи
64’
Дисаси   Кэш
64’
Бэйли   Камара
64’
Рэшфорд   Асенсио
2тайм
Перерыв
  де Кейпер
12’
3’
  Бэйли
Брюгге:
Миньоле, де Кейпер, Мехеле, Ордоньес, Саббе (Скурась, 90), Яшари, Нвадике (Ветлесен, 90), Цолис, Ванакен, Тальби (Сике, 85), Жуджла (Нильссон, 85), Яккерс, Ромеро, Сике, Спилерс, Ветлесен, Нильсен, Вермант, Нильссон, Скурась, Кэмпбелл
1тайм
Астон Вилла:
Мартинес, Динь, Мингз, Конса, Дисаси (Кэш, 64), Тилеманс, Макгинн (Рэмзи, 64), Рэшфорд (Асенсио, 64), Роджерс, Бэйли (Камара, 64), Уоткинс (Богарде, 90), Зых, Ольсен, Богарде, Матсен, Пау Торрес, Кэш, Камара, Рэмзи, Асенсио

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛеон Бэйли
logoМаксим де Кейпер
logoБрандон Мехеле
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