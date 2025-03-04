Матч окончен
«Астон Вилла» обыграла «Брюгге» на выезде – 3:1. Мехеле забил в свои, Асенсио реализовал пенальти
«Брюгге» уступил «Астон Вилле» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Леон Бэйли открыл счет на 3-й минуте. Максим де Кейпер сравнял счет на 12-й. На 82-й Брандон Мехеле срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел.
Европа. Лига чемпионов 4 марта 17:45
1/8 финалаЯн Брейдель
Матч завершен
1 - 3
0.61XG1.53
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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