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  • «Если мы не выиграем АПЛ, я, #####, буду винить тебя». FA опубликовала слова Слота Оливеру, за которые тренера «Ливерпуля» удалили и дисквалифицировали
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«Если мы не выиграем АПЛ, я, #####, буду винить тебя». FA опубликовала слова Слота Оливеру, за которые тренера «Ливерпуля» удалили и дисквалифицировали

Стало известно, за какие слова Майкл Оливер удалил Арне Слота.

Напомним, главный тренер «Ливерпуля» получил красную карточку после игры с «Эвертоном» (2:2) – он что-то высказывал судье Майклу Оливеру. Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала нидерландца на два матча. Слот признал вину. 

В письменном отчете, опубликованном FA, приводятся слова тренера. 

«Рефери сообщил, что после финального свистка к нему подошел главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот (АС), который вышел на поле, чтобы предъявить претензии судейской бригаде. Напряжение было высоким. Утверждается, что поведение АС было конфронтационным и агрессивным.

Сообщается, что он использовал оскорбительные выражения, пожимая руку рефери, в том числе заявил, что судья «## ### (на фиг – Спортс’‘) отдал им все», а затем добавил, что надеется, что тот «гордится таким судейством».

Позже судья уточнил (после просмотра видеозаписи), что примерно через минуту АС снова подошел к нему. В этом эпизоде АС вновь пожал руку рефери и сказал: «Если мы не выиграем чемпионат, я, ##### (блин), буду винить в этом тебя».

Затем он повернулся к лайнсмену и дважды крикнул, что это «###### (гребаный – Спортс’‘) позор». За это поведение АС получил красную карточку», – говорится в письменных объяснениях FA. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoФутбольная ассоциация Англии
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