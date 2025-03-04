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СКА прервал серию из 4 поражений подряд, победив ЦСКА. Команда Ротенберга – 7-я на Западе

СКА выиграл впервые за 5 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу над ЦСКА в выездном матче (3:2 ОТ). 

Таким образом, СКА набрал 73 очка в 62 матчах и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. 

У ЦСКА прервалась серия из 4 побед кряду. Команда тренера Ильи Воробьева идет 3-й на Западе с 79 баллами после 61 матча.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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