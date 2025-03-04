В Дагестане похоронили трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева
Трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева похоронили в селе Новокули (Чаравали) Новолакского района Дагестана.
Как сообщает ТАСС, проститься с Сайтиевым пришли несколько тысяч человек. Среди них спортсмены, представители органов власти, общественные деятели, жители Чечни и Дагестана.
Сайтиев скончался 2 марта в возрасте 49 лет. Он побеждал на Олимпиадах 1996, 2004 и 2008 годов, также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира.
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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