Фетисов об Овечкине: «Это наш «Орешник» в НХЛ. Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно»

Вячеслав Фетисов сравнил Александра Овечкина с ракетой «Орешник».

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Овечкин – более универсальный, прирожденный форвард, и не знаю, с кем его можно сравнить. Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно.

Задаешься вопросом, как он забивает примерно 900 голов из одной и той же позиции. Я как тренер, успевший поработать на самом высоком уровне, наверняка бы уделял этому особое внимание. А он забивает и забивает.

Чтобы блокировать его бросок, надо находиться на линии броска. Но, видно, он настолько уникален, что может менять угол попадания.

– Как бы вы играли против Овечкина?

– Зачем я буду рассказывать об этом все остальным, как играть против Овечкина? Он бросал из нереальных ситуаций, был нацелен на бросок. Тут не только схема, но и взаимодействие со своими партнерами по пятерке.

Но опять же задаешься таким вопросом, как можно 19 лет подряд забивать 30 и более голов? Это до сих пор не раскрыто, это наш «Орешник» в НХЛ , – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.