Фетисов об Овечкине: «Это наш «Орешник» в НХЛ. Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (884 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Овечкин – более универсальный, прирожденный форвард, и не знаю, с кем его можно сравнить. Он уникальный, забивной, знающий, что он делает, фартовый, что немаловажно.
Задаешься вопросом, как он забивает примерно 900 голов из одной и той же позиции. Я как тренер, успевший поработать на самом высоком уровне, наверняка бы уделял этому особое внимание. А он забивает и забивает.
Чтобы блокировать его бросок, надо находиться на линии броска. Но, видно, он настолько уникален, что может менять угол попадания.
– Как бы вы играли против Овечкина?
– Зачем я буду рассказывать об этом все остальным, как играть против Овечкина? Он бросал из нереальных ситуаций, был нацелен на бросок. Тут не только схема, но и взаимодействие со своими партнерами по пятерке.
Но опять же задаешься таким вопросом, как можно 19 лет подряд забивать 30 и более голов? Это до сих пор не раскрыто, это наш «Орешник» в НХЛ, – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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