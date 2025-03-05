Матч окончен
«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Лиллем» – 1:1. Харальдссон ответил на гол Адейеми
«Боруссия» сыграла вничью с «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Карим Адейеми открыл счет на 22-й минуте. Хаукон Харальдссон сравнял на 68-й.
Европа. Лига чемпионов 4 марта 20:00
1/8 финалаСигнал Идуна Парк
Матч завершен
1 - 1
0.3XG0.78
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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