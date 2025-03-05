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«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Лиллем» – 1:1. Харальдссон ответил на гол Адейеми

«Боруссия» сыграла вничью с «Лиллем» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:1.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Карим Адейеми открыл счет на 22-й минуте. Хаукон Харальдссон сравнял на 68-й.

Европа. Лига чемпионов 4 марта 20:00
1/8 финала
Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Матч завершен
1 - 1
0.3XG0.78
Лилль
Коэффициенты
Матч окончен
Гросс
90’
+3’
Свенссон   Бенсебайни
83’
Брандт   Рейна
83’
Рюэрсон   Ян Коуто
82’
77’
Мукау   Андре Гомеш
77’
Исмаили   Баккер
71’
Мбаппе   Фернандес Пардо
68’
  Харальдссон
Гиттенс   Байер
66’
Джан
61’
2тайм
Перерыв
  Адейеми
22’
Боруссия Д:
Кобель, Свенссон (Бенсебайни, 83), Шлоттербек, Джан, Рюэрсон (Ян Коуто, 82), Гросс, Забитцер, Гиттенс (Байер, 66), Брандт (Рейна, 83), Адейеми, Гирасси, Майер, Ян Коуто, Антон, Бенсебайни, Зюле, Озджан, Рейна, Байер, Дюранвиль
1тайм
Лилль:
Шевалье, Исмаили (Баккер, 77), Алессандро, Диаките, Менье, Буадди, Андре, Харальдссон, Мукау (Андре Гомеш, 77), Мбаппе (Фернандес Пардо, 71), Дэвид, Манноне, Кейяр, Манди, Гудмундссон, Баккер, Коссье, Гомес, Кабелла, Андре Гомеш, Фернандес Пардо, Акпом, Лашааб

Таблица ЛЧ

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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logoЛилль
logoЛига чемпионов УЕФА
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