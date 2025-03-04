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  • Мостовой о лицензии категории А: «Не могу работать главным – 30 лет играл в футбол, а потом вот такое отношение. А какой-нибудь Абаскаль может, который вообще не играл. Ужас, несправедливо»
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Мостовой о лицензии категории А: «Не могу работать главным – 30 лет играл в футбол, а потом вот такое отношение. А какой-нибудь Абаскаль может, который вообще не играл. Ужас, несправедливо»

Александр Мостовой недоволен, что не может работать главным тренером в Мир РПЛ.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России завершил обучение на тренера и получил лицензию УЕФА категории А.

«Мы пока не можем работать на посту главного тренера, эта лицензия не позволяет. Она дает возможность быть в штабе. Нужна лицензия PRO, чтобы быть главным.

30 лет играл в футбол, а потом к тебе вот такое отношение. А какой-нибудь Абаскаль может, который вообще в футбол не играл (смеется). Ужас, несправедливо», – сказал Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Мостовой
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoУЕФА
logoСоветский спорт
logoСпартак
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