Большунова переместили на последнее место в забеге спринта после контакта с Устюговым, но затем вернули на изначальную позицию
Александра Большунова временно переместили на последнее место в забеге спринта.
На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани завершился спринт классикой. Большунов в одном из полуфинальных забегов занял третье место и не отобрался в финал.
Во время гонки Большунов зацепил лыжи и палки Сергея Устюгова, который в итоге и завоевал золото. Согласно сивидате соревнований, Александра переместили на шестое место в полуфинальном забеге, но позже вновь вернули на третье.
Ранее Анастасия Кириллова лишилась серебряной медали в женской гонке – за наезд на лыжи соперницы.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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