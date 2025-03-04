Большунова переместили на последнее место в забеге спринта после контакта с Устюговым, но затем вернули на изначальную позицию

Александра Большунова временно переместили на последнее место в забеге спринта.

На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани завершился спринт классикой. Большунов в одном из полуфинальных забегов занял третье место и не отобрался в финал.

Во время гонки Большунов зацепил лыжи и палки Сергея Устюгова, который в итоге и завоевал золото. Согласно сивидате соревнований, Александра переместили на шестое место в полуфинальном забеге, но позже вновь вернули на третье.

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