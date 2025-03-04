КХЛ. СКА победил ЦСКА в овертайме, «Локомотив» разгромил «Северсталь», «Авангард» обыграл «Сочи», «Салават» был сильнее «Амура»
«Салават Юлаев» победил «Амур» (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Северсталь» дома уступила «Локомотиву» (0:5), ЦСКА уступил СКА (2:3 ОТ), «Авангард» победил «Сочи» (3:2 ОТ).
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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