«Локомотив» не допустил на медиадень журналиста «Матч ТВ», взявшего интервью у Дзюбы
В ноябре 2024 года Дзюба дал интервью «Матч ТВ», в котором сделал ряд высказываний о «Локомотиве». Клуб назвал слова нападающего «Акрона» «грубым нарушением спортивной этики»: «Удивляет, что это нашло место в эфире «Матч ТВ». РПЛ поддерживает такой формат общения?»
Впоследствии Мир РПЛ обратилась по поводу интервью в Комитет по этике РФС, по инициативе «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза. В начале февраля Дзюба был оштрафован на 250 тысяч рублей.
«Завтра футбольный «Локомотив» проводит медиадень. На данное мероприятие сайт «Матч ТВ», как и на большинство матчей команды, решил отправить Александра Рогулева (за ним в редакции закреплена команда, он летал сейчас на матч в Махачкалу). Автора интервью с Артемом Дзюбой.
«Локомотив» без объяснения причин через пресс-службу заявил отвод и объявил, что не пустит Сашу на мероприятие. Это, безусловно, право «Локомотива», так как данное мероприятие не регламентировано. Но я считаю важным, чтобы эта информация стала общедоступной, так как, на мой взгляд, нарушаются права журналиста на доступ к информации и выполнению своих профессиональных обязанностей.
Предвзятое отношения к нашему корреспонденту вызывает, мягко говоря, недоумение», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»)
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