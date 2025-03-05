Леброн Джеймс первым в истории набрал 50000 очков за карьеру в НБА
Леброн Джеймс установил историческое достижение.
Первый бросок форварда «Лейкерс» в матче с «Новым Орлеаном» позволил ему преодолеть планку в 50000 очков за карьеру в НБА по совокупности регулярных сезонов и плей-офф.
Джеймс лидирует по результативности в обеих категориях, перед матчем он шел с показателями в 41837 и 8162 очка соответственно.
Звездный форвард опережает Карима Абдул-Джаббара, который занимает вторую строчку, почти на 6 тысяч очков (44149).
Джеймс набирает 26,1 очка, 8,2 подбора и 8,1 передачи в среднем в 27 играх в 40-летнем возрасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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