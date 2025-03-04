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Газзаев о победе в Кубке УЕФА: «Каждое 18 мая говорю перед иконой: «Спасибо, Господи, что дал мне выиграть с ЦСКА»

Валерий Газзаев рассказал, что благодарит бога за победу с ЦСКА в Кубке УЕФА.

Армейцы стали обладателями еврокубка в сезоне-2004/05, победив в Лиссабоне португальский «Спортинг» (3:1).

«Каждое 18 мая становлюсь перед иконой и говорю: «Спасибо, Господи, что дал мне возможность выиграть Кубок УЕФА с ЦСКА!» – сказал бывший главный тренер красно-синих Валерий Газзаев.

ЦСКА в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА проведет матч легенд клуба против экс-игроков «Челси», «ПСЖ», «Спортинга» и других команд, игравших с армейцами в сезоне-2004/05

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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