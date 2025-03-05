Браим кричал Симеоне «Поговори теперь!» после гола в ЛЧ. Тренер «Атлетико» публично сомневался, что хавбек «Реала» сыграет

Браим Диас накричал на Диего Симеоне после гола в дерби в Лиге чемпионов.

В первом матче 1/8 финала «Реал» обыграл «Атлетико» со счетом 2:1. Браим забил победный гол на 55-й минуте.

Празднуя забитый мяч, полузащитник «Реала », глядя на Симеоне , выкрикнул: «Поговори теперь, поговори теперь!» Момент показали в послематчевой студии на испанском Movistar.

На пресс-конференции перед матчем в понедельник главный тренер «Атлетико», рассуждая о возможном составе «Реала» на игру, усомнился, что Браим выйдет на поле.

«Думаю, они попытаются компенсировать [отсутствие Беллингема ] выходом на этой позиции Камавинга вместе с Модричем и Тчуамени. Есть вероятность появления Браима, но я не уверен, потому что, очевидно, есть повторяющаяся схема, и они, вероятно, будут играть таким образом», – говорил Симеоне до матча.

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