Агкацев о попытке похищения Мостового: «Слава богу, что все обошлось, помогла его скорость. Празднование в балаклаве – прикольно и оригинально»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал информацию о попытке похищения Андрея Мостового.

Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

– О попытке похищения Андрея Мостового я узнал из новостей. Он мне ничего не сказал. Утром рано проснулся, первым делом позвонил. Он ответил и сказал, что все нормально. Слава богу, что все обошлось.

– Как тебе его рывок?

– Хотел как раз сказать (смеется). Помогла его скорость. Конечно, хочется отметить его друга. Мы тоже знакомы. Пользуясь случаем, хочу сказать, что он поступил как настоящий друг.

Празднование Мостового в балаклаве – прикольно и оригинально, – сказал Агкацев.